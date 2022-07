Spalletti gli ha telefonato: può arrivare a Napoli (Di sabato 16 luglio 2022) L’addio di Koulibaly non sarà facile da sostituire per il Napoli. Il franco senegalese è sicuramente uno dei centrali più forti al mondo e in questi anni è stato il punto di forza degli azzurri. Il club di Aurelio De Laurentiis sonda il terreno per più profili, settimana prossima dovrebbe arrivare l’ufficialità di Ostigard che naturalmente non può essere l’unico innesto per sostituire il numero 26. Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’interesse del Napoli per il sudcoreano del Fenerbahce Kim Min-Jae o Diallo del Psg. Entrambi i profili piacciono molto, sul primo però c’è forte l’interesse del Rennes che ha anche trovato l’accordo con il club turco e sembra ad un passo da chiudere l’accordo. Per il giocatore del Psg invece il Napoli resta vigile ed in attesa dei prossimi sviluppi. C’è però un altro nome ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 luglio 2022) L’addio di Koulibaly non sarà facile da sostituire per il. Il franco senegalese è sicuramente uno dei centrali più forti al mondo e in questi anni è stato il punto di forza degli azzurri. Il club di Aurelio De Laurentiis sonda il terreno per più profili, settimana prossima dovrebbel’ufficialità di Ostigard che naturalmente non può essere l’unico innesto per sostituire il numero 26. Negli ultimi giorni si è parlato molto dell’interesse delper il sudcoreano del Fenerbahce Kim Min-Jae o Diallo del Psg. Entrambi i profili piacciono molto, sul primo però c’è forte l’interesse del Rennes che ha anche trovato l’accordo con il club turco e sembra ad un passo da chiudere l’accordo. Per il giocatore del Psg invece ilresta vigile ed in attesa dei prossimi sviluppi. C’è però un altro nome ...

Pubblicità

DiMarzio : #Napoli, le parole di #Spalletti: 'Abbiamo preparato un'altra fascia per #Koulibaly, ma extralarge: quella di… - sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti: 'Se #Koulibaly dovesse decidere di andare via non lo finiremo mai di ringraziare e guai a c… - infoitsport : Spalletti gli ha telefonato: può arrivare a Napoli - robbyssimo : @Sig_Ceretti @HungryMarcio Io non dico che hai ragione tu o io. Ti porto i fatti. Se i dirigenti di ieri ed oggi la… - Rioda7__ : RT @PolliceAzzurro: @vecchiorottame #Spalletti ha la giusta preparazione per recuperare un patrimonio del calcio Italiano. Un portiere di… -