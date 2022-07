Skincare estate 2022: il corpo va in vacanza ai Tropici (Di sabato 16 luglio 2022) Unsplash Muhammadh Saamy Cocco, banana e caffè. Ma anche moringa, avocado e frutto della passione. Non sono gli ingredienti tropicali dell’ultimo tiki cocktail che ha conquistato le spiagge d’Italia (o almeno non solo), ma piuttosto quelli dei cosmetici che, quest’estate, disseteranno la nostra pelle accaldata dal sole. A renderli tanto speciali è innanzitutto il loro profumo che fa sognare a occhi aperti le spiagge bianche dei Caraibi e del Madagascar. Ma anche le loro proprietà anti-età. Essendosi dovute adattare a climi tropicali estremi, infatti, le piante esotiche, come la palma da cocco e il banano, hanno sviluppato sistemi di autodifesa unici nel loro genere. Non è un caso che i loro frutti, le loro radici e i loro fiori vengano chiamati “super food”. Da questi si estraggono attivi, vitamine, minerali e antiossidanti utili per il benessere della pelle. ... Leggi su amica (Di sabato 16 luglio 2022) Unsplash Muhammadh Saamy Cocco, banana e caffè. Ma anche moringa, avocado e frutto della passione. Non sono gli ingredienti tropicali dell’ultimo tiki cocktail che ha conquistato le spiagge d’Italia (o almeno non solo), ma piuttosto quelli dei cosmetici che, quest’, disseteranno la nostra pelle accaldata dal sole. A renderli tanto speciali è innanzitutto il loro profumo che fa sognare a occhi aperti le spiagge bianche dei Caraibi e del Madagascar. Ma anche le loro proprietà anti-età. Essendosi dovute adattare a climi tropicali estremi, infatti, le piante esotiche, come la palma da cocco e il banano, hanno sviluppato sistemi di autodifesa unici nel loro genere. Non è un caso che i loro frutti, le loro radici e i loro fiori vengano chiamati “super food”. Da questi si estraggono attivi, vitamine, minerali e antiossidanti utili per il benessere della pelle. ...

