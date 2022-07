Skate: il nuovo gioco di Full Circle sarà free-to-play (Di sabato 16 luglio 2022) Il nuovo Skate di Full Circle, presentato da Electronic Arts sarà un free-to-play. Scopriamo insieme qualche dettaglio a riguardo Il nuovo Skate presentato da Electronic Arts e sviluppato da Full Circle, sarà un free-to-play. In arrivo per tutte le console old-gen e next-gen, oltre che per PC ed una versione mobile ancora in lavorazione, il titolo presenterà le ormai ben note microtransazioni classiche dei titoli gratis, che però riguarderanno a detta degli sviluppatori soltanto oggetti cosmetici per i propri avatar. Full Circle ha inoltre confermato nel video “The Board Room” che il titolo supporterà il ... Leggi su tuttotek (Di sabato 16 luglio 2022) Ildi, presentato da Electronic Artsun-to-. Scopriamo insieme qualche dettaglio a riguardo Ilpresentato da Electronic Arts e sviluppato daun-to-. In arrivo per tutte le console old-gen e next-gen, oltre che per PC ed una versione mobile ancora in lavorazione, il titolo presenterà le ormai ben note microtransazioni classiche dei titoli gratis, che però riguarderanno a detta degli sviluppatori soltanto oggetti cosmetici per i propri avatar.ha inoltre confermato nel video “The Board Room” che il titolo supporterà il ...

