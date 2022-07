Siamo un Paese sempre meno sportivo | con il Covid due milioni di italiani hanno smesso di fare attività fisica | calo drastico tra i bambini

Pubblicità

chetempochefa : “Gli italiani hanno una classe dirigente sulla quale adesso molti sparano, ma siamo noi a votarla, ogni Paese ha la… - ivanscalfarotto : Siamo orgogliosi di aver contribuito a portare Draghi a Palazzo Chigi e faremo di tutto perché resti alla guida del… - Antonio_Tajani : Noi non siamo più disposti a stare al governo con chi non vuole il termovalorizzatore a Roma o favorisce gli abusi… - ogiva1 : @Delprofilo Contrariamente a quanto succede nel paese delle Z, siamo i democraxia dove anche gli scemi possono dire… - Nonna_Abelarda : RT @MarcoRizzoPC: Draghi se ne va? Bene. Draghi resta? Ci batteremo per cacciarlo. Lui,il governo ed i partiti tutti complici,m5s compresi.… -

Volere la luna

...attualmente la possibilità di andare in vacanza e che si ritrovano a conoscere il nostro... Per ora l'unica certezza è chea luglio e io non ho ancora messo un piede nell'acqua ". Terminata ...Quella dell'attore è una vita dura, soprattutto in undove non si provvede a fornire dei ... Maun tuttuno. Corpo e mente non sono divisi. Cosa si può fare per cambiare marcia nella ... «Siamo il paese più accogliente»: falso di Draghi Verso il picco dei contagi Covid in Italia. Negli ultimi giorni c'è stato un lieve rallentamento nella salita della curva. Nelle ultime 24 ...L’allarme della Legacoop: «Senza un intervento pubblico in pericolo 15mila imprese dell’indotto». I sindacati: timori per l’addio di Draghi. Lunedì soci e cda vanno in piazza ...