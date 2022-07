Si scatenano Muriel e Pasalic | l’Atalanta chiude il ritiro con un 12-1

Leggi su bergamonews

(Di sabato 16 luglio 2022) Clusone. Altra amichevole – o, per usare termini in voga, allenamento congiunto – altra goleada. Nell’ultimo giorno delin Valseriana,saluta gli oltre duemila tifosi accorsi al centro sportivo regalando ancora una pioggia di reti. Stavolta avversaria non una rappresentativa, ma una squadra svizzera: il Gambarogno-Contone, società dell’omonima città di Gambarogno – nel distretto di Locarno, sulle rive del Lago Maggiore – che milita nella quinta serie del sistema calcistico elvetico. Rispetto alla seconda amichevole, Gasperini mantiene la linea per quanto riguarda Ilicic, Miranchuk e Lammers, che non figurano nemmeno in distinta, al pari di Ederson e Sportiello, tenuti a riposo per acciacchi minori. La grande novità è Cambiaghi che fa coppia con, mentre Freuler e Koopmeiners sono mezzali in linea con De Roon a ...