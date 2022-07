Si può rinunciare al gas russo? Intervista al ministro Cingolani (Di sabato 16 luglio 2022) “La nostra pianificazione è stata fatta in modo tale di arrivare nei mesi di massimo consumo senza crisi di gas”. E’ la rassicurazione di Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica che dal palco della Ripartenza, Intervistato da Nicola Porro e Augusto Minzolini, ha fatto il punto sulla situazione degli stoccaggi del gas in vista del prossimo inverno. “Ieri abbiamo chiuso un ulteriore pacchetto di 4 miliardi di metri cubi che ci mettono in sicurezza nel 2022.” E se da domani Putin dovesse chiudere totalmente i rubinetti all’Italia? “In quel caso avremmo necessità di un risparmio energetico ma non colpirebbe comunque il comparto industria. Dovremmo poi tirare fuori il piano del comitato emergenza gas che ha una serie di protocolli che intervengono mitigando il danno: un grado di temperatura in meno nelle case porterebbe a un ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 16 luglio 2022) “La nostra pianificazione è stata fatta in modo tale di arrivare nei mesi di massimo consumo senza crisi di gas”. E’ la rassicurazione di Robertodella Transizione ecologica che dal palco della Ripartenza,to da Nicola Porro e Augusto Minzolini, ha fatto il punto sulla situazione degli stoccaggi del gas in vista del prossimo inverno. “Ieri abbiamo chiuso un ulteriore pacchetto di 4 miliardi di metri cubi che ci mettono in sicurezza nel 2022.” E se da domani Putin dovesse chiudere totalmente i rubinetti all’Italia? “In quel caso avremmo necessità di un risparmio energetico ma non colpirebbe comunque il comparto industria. Dovremmo poi tirare fuori il piano del comitato emergenza gas che ha una serie di protocolli che intervengono mitigando il danno: un grado di temperatura in meno nelle case porterebbe a un ...

