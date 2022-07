Serena Mollicone, 'quel pasticciaccio brutto' dell'omicidio di Arce: le reazioni dopo l'assoluzione della famiglia Mottola e i punti deboli ... (Di sabato 16 luglio 2022) Gessica Lattuca scomparsa, il procuratore di Agrigento a Leggo: 'La cerchiamo anche nei pozzi' omicidio Cesaroni, chi ha ucciso Simonetta dopo 29 anni resta ancora senza nome Anche in quel caso la ... Leggi su leggo (Di sabato 16 luglio 2022) Gessica Lattuca scomparsa, il procuratore di Agrigento a Leggo: 'La cerchiamo anche nei pozzi'Cesaroni, chi ha ucciso Simonetta29 anni resta ancora senza nome Anche incaso la ...

Pubblicità

RaiNews : La sentenza per il caso della 18enne uccisa nel 2001 ad Arce assolve l’ex maresciallo Franco Mottola, la moglie e i… - MediasetTgcom24 : Omicidio Serena Mollicone, il legale del padre: 'Una sconfitta anche per lo Stato' #SerenaMollicone #Arce - fanpage : 'Non ci arrenderemo mai, se necessario andremo anche dall'altra parte del mondo, purché la nostra bambina trovi la… - claudia_bilotti : RT @mattia_torre: Serena Mollicone, 18 anni, entrata viva 21 anni fa in una caserma dei carabinieri e trovata morta in una discarica due gi… - the_nise_ : RT @AlekosPrete: 9 giugno 2001 è in corso la veglia funebre di Serena Mollicone. Un parente si avvicina a papà Guglielmo e gli dice che i c… -