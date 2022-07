Sequestrato specchio d’acqua a Mergellina | 42 natanti abusivi

Leggi su anteprima24

(Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLonei pressi di via Caracciolo per un totale di 985 metri quadrati è stato, all’esito di controlli della Polizia di Stato e della Guardia Costiera, poiché occupato abusivamente da 42da diporto. Ai proprietari delle imbarcazioni sono state elevate 30 sanzioni amministrative per violazione dell’ordinanza balneare e del Codice della Navigazione. Denunciato inoltre un 19enne napoletano per invasione di terreni o edifici e abusiva occupazione di spazio demaniale secondo quanto previsto dal Codice della Navigazione; l’uomo aveva allestito un sistema di ormeggio senza alcun tipo di autorizzazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.