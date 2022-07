Separazione Trussardi Hunziker: la verità della suocera di Michelle (Di sabato 16 luglio 2022) Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembravano una coppia perfetta, ma lo scorso gennaio i due hanno annunciato la Separazione: “Dopo tanti anni d’amore adesso modificheremo i nostri progetti. Continuerà ad esserci rispetto e amicizia, anche per le nostre figlie. La Separazione che stiamo affrontando però resterà un fatto privato. Non rilasceremo altre dichiarazioni o commenti in merito alla vicenda. Chiediamo a tutti comprensione e rispetto“. Adesso Michelle Hunziker ha voltato pagina ed è stata paparazzata insieme a quel bono di Giovanni Angiolini. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dr Giovanni Angiolini (@giovanni angiolini) Separazione di Michelle e Tomaso: parla la ... Leggi su biccy (Di sabato 16 luglio 2022)e Tomasosembravano una coppia perfetta, ma lo scorso gennaio i due hanno annunciato la: “Dopo tanti anni d’amore adesso modificheremo i nostri progetti. Continuerà ad esserci rispetto e amicizia, anche per le nostre figlie. Lache stiamo affrontando però resterà un fatto privato. Non rilasceremo altre dichiarazioni o commenti in merito alla vicenda. Chiediamo a tutti comprensione e rispetto“. Adessoha voltato pagina ed è stata paparazzata insieme a quel bono di Giovanni Angiolini. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dr Giovanni Angiolini (@giovanni angiolini)die Tomaso: parla la ...

Pubblicità

infoitcultura : Maria Luisa Trussardi: 'Tomaso e Michelle? Non avevo previsto la separazione. Dopo la morte di mio figlio ho … - Novella_2000 : Separazione Trussardi-Hunziker, la madre di lui rompe il silenzio e parla di Michelle - HuffPostItalia : Maria Luisa Trussardi: 'Tomaso e Michelle? Non avevo previsto la separazione. Dopo la morte di mio figlio ho pensat… - VanityFairIt : La separazione tra la conduttrice e l'imprenditore avrebbe sorpreso tutti, anche mamma Maria Luisa: «Dopo sei mesi… - infoitcultura : Trussardi-Hunziker, parla la mamma di Tomaso: 'La loro separazione non l'avevo prevista' -