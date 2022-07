Sentenza omicidio Mollicone: le urla di rabbia dopo il “tutti assolti”per i Mottola | VIDEO (Di sabato 16 luglio 2022) A 21 anni di distanza dall’omicidio di Serena Mollicone, la Corte d’Assise di Cassino ha emesso la sua Sentenza: “Assolti per non aver commesso il fatto”, così è stato deciso per il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, – “Assolti per non aver commesso il fatto”. È la Sentenza emessa dalla Corte d’Assise del Tribunale di Cassino per il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola, il figlio Marco, e la moglie Annamaria, imputati con l’accusa di concorso nell’omicidio della ragazza di 18 anni. Sentenza omicidio Mollicone: il tentativo di aggressione dopo il “tutti assolti” VIDEO E dopo la lettura della Sentenza ci sono stati ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) A 21 anni di distanza dall’di Serena, la Corte d’Assise di Cassino ha emesso la sua: “Assolti per non aver commesso il fatto”, così è stato deciso per il maresciallo dei carabinieri Franco, – “Assolti per non aver commesso il fatto”. È laemessa dalla Corte d’Assise del Tribunale di Cassino per il maresciallo dei carabinieri Franco, il figlio Marco, e la moglie Annamaria, imputati con l’accusa di concorso nell’della ragazza di 18 anni.: il tentativo di aggressioneil “assolti”la lettura dellaci sono stati ...

