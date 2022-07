´Sei stato tutto per me´ – Koulibaly saluta il Napoli prima della mossa del Chelsea (Di sabato 16 luglio 2022) Breaking: Kalidou Koulibaly ha detto addio al Napoli mentre si avvicina al passaggio al Chelsea, dicendo: “Sei stato tutto per me”. Il difensore centrale è arrivato al Napoli nel 2014 dal Genk e ha trascorso otto anni con il club italiano, vincendo la Supercoppa Italiana nel 2014 e la Coppa Italia nel 2020. Ma ora è pronto per unirsi al Chelsea in un accordo che vale 34 milioni di sterline. Cercherà di aiutare il Chelsea a colmare il divario con Liverpool e Manchester City, dopo che i londinesi hanno chiuso a 18 punti dal secondo posto e a 19 dal primo posto nella stagione 2021-22. Il difensore senegalese ha pubblicato venerdì un post su Instagram, dove ha salutato i tifosi del Napoli. La didascalia ... Leggi su justcalcio (Di sabato 16 luglio 2022) Breaking: Kalidouha detto addio almentre si avvicina al passaggio al, dicendo: “Seiper me”. Il difensore centrale è arrivato alnel 2014 dal Genk e ha trascorso otto anni con il club italiano, vincendo la Supercoppa Italiana nel 2014 e la Coppa Italia nel 2020. Ma ora è pronto per unirsi alin un accordo che vale 34 milioni di sterline. Cercherà di aiutare ila colmare il divario con Liverpool e Manchester City, dopo che i londinesi hanno chiuso a 18 punti dal secondo posto e a 19 dal primo posto nella stagione 2021-22. Il difensore senegalese ha pubblicato venerdì un post su Instagram, dove hato i tifosi del. La didascalia ...

Pubblicità

Corriere : «La scelta è tua, ma ti invito a rifletterci su ancora. Dopotutto non sei stato sfiduciato. Le dimissioni mettiamol… - gabrieligm : Sei miliardi di euro sottratti allo Stato con il super bonus. Lo slogan di Conte era “gratuitamente” ma a pagare siamo noi. - GuidoDeMartini : ?? GRAZIE NOVAK DJOKOVIC, con la tua determinazione nel difendere la libertà di scelta per quanto riguarda l’obbligo… - _GianLuca_ : Ti Auguro Il Meglio Sei Stato Immenso ?? - Rue95406377 : @crazylongjumper non ascoltare i cronisti. Sei stato un Dio. Vai e picchia duro. L’Italia è tutta con te. Grazie -

Una sfilza di governi ballerini La successiva legislatura seguì dapprincipio la falsariga indicata dai cittadini, ma sia inghippi sovrannazionali, sia taluni atteggiamenti dell'allora capo dello Stato, sia le disunioni nella ... Servono le elezioni anticipate Come è evidente dal dibattito e dal voto di oggi in Parlamento questo sforzo non è stato sufficiente. Dal mio discorso di insediamento ho sempre detto che questo esecutivo sarebbe andato avanti ... Ticinonline La successiva legislatura seguì dapprincipio la falsariga indicata dai cittadini, ma sia inghippi sovrannazionali, sia taluni atteggiamenti dell'allora capo dello, sia le disunioni nella ...Come è evidente dal dibattito e dal voto di oggi in Parlamento questo sforzo non èsufficiente. Dal mio discorso di insediamento ho sempre detto che questo esecutivo sarebbe andato avanti ... Sergio Cortelezzi, lavoro e sogni in salsa granata