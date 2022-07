Scoperti disegni inediti di Andrea Pazienza nella sua casa delle vacanze

Pubblicità

Ma qui siamo nei Balcani e ogni pretesto è buono per surriscaldare nervida secoli. F117 ... Iche saranno battuti sulle monete da 1 e 2 euro, nonché sulle monete da 50, 20 e 10 ...I file del KGB sono statidopo essere stati inviati per la prima volta al maggiore ... In molti casi sono incluse le lettere e le dichiarazioni originali in cirillico, complete die ...Un video lo ritrae mentre con estrema cura rimuove l'intonaco che copriva i disegni del 'Paz' che risalirebbero a esattamente 50 anni fa, come si può evincere dalla firma 'Paz 72' in calce. Erano stat ...È stato scoperto nel corso di una ristrutturazione nella casa delle vacanze a San Menaio sul Gragano, appartenuta fino al 2003 alla famiglia del ...