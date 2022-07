Scomparso un anno fa da Torino, il fratello lo cerca a Bergamo: “Marco, fatti vivo” (Di sabato 16 luglio 2022) Seriate. Lo ha visto suo cugino Roberto lo scorso 15 giugno, era su un furgone da lavoro insieme ad altre tre persone, a Settimo Torinese. Un fatto che rincuora i familiari di Marco Nenna, che da più di un anno non hanno sue notizie e vorrebbero riabbracciarlo. Hanno fatto di tutto per trovarlo, contattato le forze dell’ordine, le associazioni, la trasmissione “Chi l’ha visto?” e Bergamonews. Perché Marco, 50enne residente a Torino ma di fatto senza fissa dimora, l’ultima volta che ha ritirato il reddito di cittadinanza lo ha fatto alle Poste di Seriate. Quindi suo fratello Matteo ha esteso le ricerche, purtroppo senza successo, anche nella provincia di Bergamo. “Secondo me, visto che Marco è una persona molto devota, ... Leggi su bergamonews (Di sabato 16 luglio 2022) Seriate. Lo ha visto suo cugino Roberto lo scorso 15 giugno, era su un furgone da lavoro insieme ad altre tre persone, a Settimo Torinese. Un fatto che rincuora i familiari diNenna, che da più di unnon hsue notizie e vorrebbero riabbracciarlo. Hfatto di tutto per trovarlo, contattato le forze dell’ordine, le associazioni, la trasmissione “Chi l’ha visto?” enews. Perché, 50enne residente ama di fatto senza fissa dimora, l’ultima volta che ha ritirato il reddito di cittadinanza lo ha fatto alle Poste di Seriate. Quindi suoMatteo ha esteso le ricerche, purtroppo senza successo, anche nella provincia di. “Secondo me, visto cheè una persona molto devota, ...

