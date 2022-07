Sassuolo | Dionisi | “Estate impegnativa per Frattesi”

Leggi su seriea24

(Di sabato 16 luglio 2022)- Ilcontinua il suo precampionato, in giornata i neroverdi hanno incontrato il Jablonec e ne sono usciti vincenti per 3-1. Dopo la vittoria in amichevole contro i russi, Alessioè intervenuto ai microfoni in Mixed Zone. Ecco di seguito, le parole del mister degli emiliani: Sul match giocato: “Ho avuto sensazioni positive. E’ stata una partita tirata, fortunatamente non si è fatto male nessuno. L’obiettivo nelle amichevoli è allenarsi e non farsi male, ma anche ottenere il risultato facendo prestazione. Oggi ci siamo riusciti e di questo sono soddisfatto”. L’assenza di Scamacca: “Gianluca poteva giocare una ventina di minuti, ma abbiamo preferito non rischiarlo perché in settimana ha avuto qualche affaticamento. Nei prossimi giorni rientrerà a pieno regime perché negli ultimi giorni ...