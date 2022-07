Sanremo, “Cosa canti a fare”: discriminato ripetutamente | Denuncia clamorosa (Di sabato 16 luglio 2022) Pesantissima rivelazione per un volto noto della tv. L’accusa a Sanremo è delle più dure, le sue parole non lasciano spazio ai dubbi: escluso Sanremo: la Denuncia (Raiplay)Il Festival della Canzone Italiana, negli ultimi anni, ha vissuto una vera e propria rinascita. Da quando Amadeus ne è diventato Direttore Artistico e conduttore, nel 2020, Sanremo è tornato infatti ad essere guardato da tantissimi telespettatori ma, soprattutto, dai giovani. Non a caso, infatti, a trionfare sono spesso e volentieri stati artisti pop molto rivoluzionari, come Blanco e Mamhood e i Maneskin. Se Sanremo quindi sembra essere un successo su tutti i fronti, c’è però un noto volto della televisione italiana che ha mosso contro il Festival pesantissime accuse. Le dichiarazioni sono ... Leggi su ck12 (Di sabato 16 luglio 2022) Pesantissima rivelazione per un volto noto della tv. L’accusa aè delle più dure, le sue parole non lasciano spazio ai dubbi: escluso: la(Raiplay)Il Festival della Canzone Italiana, negli ultimi anni, ha vissuto una vera e propria rinascita. Da quando Amadeus ne è diventato Direttore Artistico e conduttore, nel 2020,è tornato infatti ad essere guardato da tantissimi telespettatori ma, soprattutto, dai giovani. Non a caso, infatti, a trionsono spesso e volentieri stati artisti pop molto rivoluzionari, come Blanco e Mamhood e i Maneskin. Sequindi sembra essere un successo su tutti i fronti, c’è però un noto volto della televisione italiana che ha mosso contro il Festival pesantissime accuse. Le dichiarazioni sono ...

Pubblicità

Emanuelagrazie2 : @marti_miy Ma vincere il Gf da persona comune non è un trampolino lavorativo! Ti dà visibilità ma ci vuole altro.Qu… - Cerea01953312 : @giuliana_63 Fino a Sanremo non la conosceva nessuno ,più che ascoltarla guardavano la scollatura , più che cantare… - giada_online : RT @Silverlining221: Annalisa Minetti che in qualche mese passò da miss Italia, a Sanremo giovani, vincendolo, e vincendo il giorno dopo pu… - Silverlining221 : Annalisa Minetti che in qualche mese passò da miss Italia, a Sanremo giovani, vincendolo, e vincendo il giorno dopo… - about__sven : il palco di Sanremo 94 pare una di quelle scatole di cioccolatini deluxe che si regalano quando non sai proprio cos… -