Salinger, Il giovane Holden: la fuga giovanile dall’ipocrisia del mondo adulto (Di sabato 16 luglio 2022) In un campo di segale, il giovane Holden, impersona sè stesso: vuole salvare l’innocenza dei bambini che giocano liberi, la sua innocenza, da un precipizio, l’ipocrisia del mondo adulto. Salinger e il flusso di coscienza Credits: labottegadihamlinNel romanzo di Salinger, il giovane Holden impiega la tecnica del flusso di coscienza, per esteriorizzare in un monologo interiore, le sue sensazioni, i suoi sentimenti, facendo delle considerazioni sulla società del tempo, reduce della Guerra del Vietnam. Salinger introduce nella narrazione la tecnica dell’analessi, tramite il flash-back, torna indietro nel tempo, per raccontarci la storia del giovane Holden e poi ci riporta al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 luglio 2022) In un campo di segale, il, impersona sè stesso: vuole salvare l’innocenza dei bambini che giocano liberi, la sua innocenza, da un precipizio, l’ipocrisia dele il flusso di coscienza Credits: labottegadihamlinNel romanzo di, ilimpiega la tecnica del flusso di coscienza, per esteriorizzare in un monologo interiore, le sue sensazioni, i suoi sentimenti, facendo delle considerazioni sulla società del tempo, reduce della Guerra del Vietnam.introduce nella narrazione la tecnica dell’analessi, tramite il flash-back, torna indietro nel tempo, per raccontarci la storia dele poi ci riporta al ...

Pubblicità

PicoPaperopoli : ?? #16Luglio 1951 - Viene pubblicato il romanzo Il giovane Holden di J. D. Salinger. ?? ?? #AccaddeOggi - veram973 : 71 anni fa, il 16 luglio 1951, viene pubblicato il romanzo Il giovane Holden di J.D. Salinger. 'Quelli che mi lasci… - komasafarina : RT @CasaLettori: Il #16luglio 1951 lo scrittore statunitense Jerome David Salinger pubblica con la casa editrice 'Little, Brown and Company… - giuseppe_m76 : RT @CasaLettori: Il #16luglio 1951 lo scrittore statunitense Jerome David Salinger pubblica con la casa editrice 'Little, Brown and Company… - POKI33847251 : RT @CasaLettori: Il #16luglio 1951 lo scrittore statunitense Jerome David Salinger pubblica con la casa editrice 'Little, Brown and Company… -