Salernitana | Bradaric | ‘Grande progetto e tifosi spettacolari | sono felice’ | Serie A

Leggi su justcalcio

(Di sabato 16 luglio 2022) 2022-07-15 23:55:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Domagoj, nuovo acquisto della, ha parlato al sito ufficiale del club: “Finalmente,felice di essere arrivato a Salerno, con la mia nuova squadra. Credo che specialmente quest’anno laA sarà molto difficile. Per me è una nuova sfida, in una squadra con un grandee con, non vedo l’ora di cominciare. Spero di ottenere ottimi risultati, dobbiamo lavorare tanto e per l’inizio del campionato dobbiamo essere pronti. Adesso è il momento di lavorare sodo e migliorare diverse cose della scorsa stagione per fare ancora meglio quest’anno.un esterno sinistro offensivo di spinta con predilezione al cross, ...