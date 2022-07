Sainz-Leclerc, tensioni in Ferrari? Il dettaglio che non è sfuggito (Di sabato 16 luglio 2022) Sempre più intensa la rivalità in casa Ferrari. Quasi un fuoriclasse, Charles Leclerc, pronto fin dall’inizio di questo campionato 2022 a importsi come primo della Rossa, forte di grandi vittorie e pole position. Non del tutto positivo, tuttavia, il suo andamento nelle successive gare, con un saliscendi che ha permesso poi la sorprendente rivalsa del compagno Carlos Sainz. Un’ascesa forse inaspettata quella dello spagnolo, ora verso un potenziale primato in Ferrari dopo il successo di Silverstone. Una situazione che non poteva che inevitabilmente sfociare nell’accesa faida tra i due Cavallini rampanti, più che evidente nella Sprint Race dello scorso GP. Un intensissimo duello quello tra i due Ferraristi, poi andato a favore della vittoria del vero avversario Max Verstappen. Che possa essere davvero una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 luglio 2022) Sempre più intensa la rivalità in casa. Quasi un fuoriclasse, Charles, pronto fin dall’inizio di questo campionato 2022 a importsi come primo della Rossa, forte di grandi vittorie e pole position. Non del tutto positivo, tuttavia, il suo andamento nelle successive gare, con un saliscendi che ha permesso poi la sorprendente rivalsa del compagno Carlos. Un’ascesa forse inaspettata quella dello spagnolo, ora verso un potenziale primato indopo il successo di Silverstone. Una situazione che non poteva che inevitabilmente sfociare nell’accesa faida tra i due Cavallini rampanti, più che evidente nella Sprint Race dello scorso GP. Un intensissimo duello quello tra i duesti, poi andato a favore della vittoria del vero avversario Max Verstappen. Che possa essere davvero una ...

Eurosport_IT : LECLERC TORNA ALLA VITTORIAAAAA! Seconda vittoria consecutiva per la Ferrari!! ???? Salgono sul podio Verstappen e… - EnricoTurcato : Meraviglioso Charles #Leclerc. Vittoria dal valore doppio questa. E peccato per Sainz, perché oggi la Ferrari era d… - _itsmeblu : @greysloanbly Non tutti gli weekend ma dopo anni la ferrari è tornata competitiva e tutti sono molto esaltati Comu… - Moixus1970 : RT @marcobardazzi: “Leclerc merita di essere il numero uno della Ferrari”. Bravo @uzapelloni. Binotto, Vigna, Elkann, è arrivato il momen… - marcobardazzi : “Leclerc merita di essere il numero uno della Ferrari”. Bravo @uzapelloni. Binotto, Vigna, Elkann, è arrivato il… -