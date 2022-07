Rugby: Irlanda di nuovo vittoriosa sugli All Blacks, diventa numero 1 al mondo (Di sabato 16 luglio 2022) L’Irlanda lo fa di nuovo. E, stavolta, si prende anche qualcosa di ancor più grande. Perché non c’è solo il secondo successo in fila nei confronti degli All Blacks in Nuova Zelanda, ma, con il 22-32 maturato a Wellington (primo back-to-back in terra neozelandese della storia), raccoglie anche un traguardo di enorme rilievo: il numero 1 mondiale, visto che la Francia questa settimana in campo non scende. La partita, per la cronaca, è letteralmente dominata dagli irlandesi, che dopo il primo tempo sono già avanti 22-3. Quattro le mete, realizzate da van der Flier, Keenan, Henshaw e Herring; tre le conversioni di Jonathan Sexton, che realizza anche due calci piazzati. Per la selezione neozelandese due conversioni e un calcio di Barrett, tre mete da parte di Savea, Ioane e Jordan. Rugby femminile, a ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) L’lo fa di. E, stavolta, si prende anche qualcosa di ancor più grande. Perché non c’è solo il secondo successo in fila nei confronti degli Allin Nuova Zelanda, ma, con il 22-32 maturato a Wellington (primo back-to-back in terra neozelandese della storia), raccoglie anche un traguardo di enorme rilievo: il1 mondiale, visto che la Francia questa settimana in campo non scende. La partita, per la cronaca, è letteralmente dominata dagli irlandesi, che dopo il primo tempo sono già avanti 22-3. Quattro le mete, realizzate da van der Flier, Keenan, Henshaw e Herring; tre le conversioni di Jonathan Sexton, che realizza anche due calci piazzati. Per la selezione neozelandese due conversioni e un calcio di Barrett, tre mete da parte di Savea, Ioane e Jordan.femminile, a ...

