Rugby a 7 | Italdonne | troppi errori e il sogno mondiale è già sfumato

Leggi su oasport

(Di sabato 16 luglio 2022) Si è disputata la prima giornata del torneo femminile di qualificazione alla7s World Cup 2022 che si disputerà in Sudafrica e per le azzurre iliridato è già praticamente finito.contro un Belgio battibile e poi il preventivabile ko con l’Inghilterra rende la strada per i quarti di finale quasi impossibile. Ora bisogna battere la Romania con un punteggio abissale e sperare nei risultati altrui, ma serve un miracolo. Nella prima sfida parte subito forte il Belgio, che mette sotto pressione una difesa azzurra che prova a reggere, si salva in un paio di occasioni, ma dopo due minuti di gioco deve cedere a Cecile Blondiau che apre le marcature per il 5-0. Spreca poco dopo una bella occasione l’Italia, con un in avanti quando ormai la meta sembra già fatta. Azzurre troppo frenetiche palla in mano, ...