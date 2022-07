Romina Power fa un appello molto importante sui social | Sono preoccupata | leggete bene

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 16 luglio 2022)è un' artistaamata in Italia e all'estero. Il suo profiloconta moltissimi followers e la stessa attrice approfitta di questo per comunicare grandi messaggi a tutti. Questa volta laha voluto fare uncommovente.è giunta in Italia agli inizi degli anni '70 e fin dalla sua prima apparizione gli italiani l'hanno amata profondamente. Le sue prime apparizioni al fianco di Albano Carrisi hanno cerato in tutto il pubblico una sorta di favola, in molti credevano che il loro amore sarebbe per sempre. Siconosciuti sul set del musicarello Nel Sole e da quel momento hanno vissuto un grande amore durate quasi 30 anni. Hanno messo su una famiglia bellissima, con 4 ...