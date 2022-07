Roma - Portimonense 2 - 0 | Tripi sblocca al 26' | Zaniolo raddoppia da capitano

(Di sabato 16 luglio 2022) ALBUFEIRA (Portogallo) - Lavince anche la seconda amichevole in terra portoghese (la terza stagionale) battendo 2 - 0 la: la squadra di Mourinho ringrazia i gol al 26', ...

Pubblicità

OfficialASRoma : ?? Roma-Portimonense ?? 19:00 (20:00 italiane) ???? Albufeira #ASRoma | #RomaPSC - DiMarzio : Amichevoli #SerieA | La formazione della #Roma contro la #Portimonense - OfficialASRoma : Roma-Portimonense è iniziata! Daje Roma! ???? #ASRoma #RomaPSC - SegirtNews : Roma fa 2-0 alla Portimonense con Zaniolo capitano - fisco24_info : Roma fa 2-0 alla Portimonense con Zaniolo capitano: Gol di Tripi e del numero 22, entrato nella ripresa -

ALBUFEIRA (Portogallo) - Lavince anche la seconda amichevole in terra portoghese (la terza stagionale) battendo 2 - 0 la: la squadra di Mourinho ringrazia i gol al 26' Tripi , schierato al centro della difesa ...Finisce 2 - 0 l'amichevole tra: ecco i dettagli Laha affrontato ilallo stadio municipale di Albufeira battendo i portoghesi per 2 - 0, grazie ai gol di Tripi e Zaniolo. Due le note negative ...Tripi apre le marcature, nel finale Abraham sbaglia un rigore ALBUFEIRA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - La Roma vince anche la seconda amichevole ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...