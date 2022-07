Roma, Pantheon imbrattato dai vandali: “Gli alieni esistono” (FOTO) (Di sabato 16 luglio 2022) Ancora atti di vandalismo. Ancora una volta, Roma presa di mira e vittima da ‘divertimento’ insano di alcuni che non hanno rispetto per i luoghi storici che rendono unica la Capitale. Con un pennarello blu hanno pensato bene di disegnare vari dischi volanti sulle mura del Pantheon con accanto le scritte “Aliens exist“. vandali al Pantheon Solo pochi giorni fa la giunta aveva pensato a ‘sensori anti vandali‘ in piazza di Spagna. Troppi, e continui, gli episodi che partecipano alle problematiche della città. E ora, l’ennesima conferma. 2000 anni di storia dimenticati. 2000 anni di storia utilizzati come spazio dove fare ciò che si vuole. FOTO di: profilo Facebook di Margherita Corrado, senatrice della Commissione Cultura Le indagini Come si legge anche sul Corriere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 luglio 2022) Ancora atti dismo. Ancora una volta,presa di mira e vittima da ‘divertimento’ insano di alcuni che non hanno rispetto per i luoghi storici che rendono unica la Capitale. Con un pennarello blu hanno pensato bene di disegnare vari dischi volanti sulle mura delcon accanto le scritte “Aliens exist“.alSolo pochi giorni fa la giunta aveva pensato a ‘sensori anti‘ in piazza di Spagna. Troppi, e continui, gli episodi che partecipano alle problematiche della città. E ora, l’ennesima conferma. 2000 anni di storia dimenticati. 2000 anni di storia utilizzati come spazio dove fare ciò che si vuole.di: profilo Facebook di Margherita Corrado, senatrice della Commissione Cultura Le indagini Come si legge anche sul Corriere ...

Pubblicità

lapoelkann_ : Roma, sfregiato il Pantheon con una bomboletta spray. Le telecamere erano fuori uso, non c’era nessuno a controllar… - eadaimon : RT @lapoelkann_: Roma, sfregiato il Pantheon con una bomboletta spray. Le telecamere erano fuori uso, non c’era nessuno a controllare. Foto… - CorriereCitta : Roma, Pantheon imbrattato dai vandali: “Gli alieni esistono” (FOTO) - ResiannaM : RT @lapoelkann_: Roma, sfregiato il Pantheon con una bomboletta spray. Le telecamere erano fuori uso, non c’era nessuno a controllare. Foto… - RafSantoro2014 : RT @lapoelkann_: Roma, sfregiato il Pantheon con una bomboletta spray. Le telecamere erano fuori uso, non c’era nessuno a controllare. Foto… -