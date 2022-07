Roma, Gazzetta: “Mourinho e il tatuaggio per la Conference” (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, Gazzetta- Come riporta la Gazzetta oggi Mourinho ha fatto un grande tatuaggio per celebrare in maniera importante la Conference. Un gesto che lascia tutta la capitale senza parole e ad oggi la tifoseria vuole continuare nel sogno. “Chissà, magari ce lo farà vedere oggi, prima della terza amichevole stagionale della sua Roma, quella contro i portoghesi del Portimonense, in programma stasera ad Albufeira alle ore 20 italiane (che poi sono le 19 in Portogallo). O forse magari aspetterà ancora qualche giorno, per creare ancora più suspense, da abile stratega qual è. Del resto, è stato proprio lui a svelare il suo nuovo tatuaggio (sulla spalla destra) in una diretta instragram che José Mourinho ha fatto un paio di giorni fa ... Leggi su seriea24 (Di sabato 16 luglio 2022)- Come riporta laoggiha fatto un grandeper celebrare in maniera importante la. Un gesto che lascia tutta la capitale senza parole e ad oggi la tifoseria vuole continuare nel sogno. “Chissà, magari ce lo farà vedere oggi, prima della terza amichevole stagionale della sua, quella contro i portoghesi del Portimonense, in programma stasera ad Albufeira alle ore 20 italiane (che poi sono le 19 in Portogallo). O forse magari aspetterà ancora qualche giorno, per creare ancora più suspense, da abile stratega qual è. Del resto, è stato proprio lui a svelare il suo nuovo(sulla spalla destra) in una diretta instragram che Joséha fatto un paio di giorni fa ...

