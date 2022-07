Roma, CdS: “Zaniolo, che cambiamento ora c’è solo il giallorosso” (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, CDS- Come riporta ad oggi il CdS. La Roma ha un nuovo Zaniolo che dopo le voci del suo possibile trasferimento ha davvero alzato il livello. “Lo scenario è cambiato e i motivi sono evidenti. Nicolò era partito con il muso lungo, ha saltato due allenamenti, il secondo solo per un eccessivo carico di lavoro nell’allenamento del giorno prima. Una piccola incomprensione poi chiarita con Mourinho. Quando è cominciato il raduno dava per scontato il trasferimento alla Juventus. Ma il club bianconero, che comunque ha avviato la trattativa con la Roma, non è in grado di avvicinarsi alle richieste dei Friedkin, che con la sua cessione avevano ipotizzato di mettere a posto i conti, per poi avere più disponibilità sul mercato. Tiago Pinto ha capito che è difficile cedere Zaniolo per 50 ... Leggi su seriea24 (Di sabato 16 luglio 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS. Laha un nuovoche dopo le voci del suo possibile trasferimento ha davvero alzato il livello. “Lo scenario è cambiato e i motivi sono evidenti. Nicolò era partito con il muso lungo, ha saltato due allenamenti, il secondoper un eccessivo carico di lavoro nell’allenamento del giorno prima. Una piccola incomprensione poi chiarita con Mourinho. Quando è cominciato il raduno dava per scontato il trasferimento alla Juventus. Ma il club bianconero, che comunque ha avviato la trattativa con la, non è in grado di avvicinarsi alle richieste dei Friedkin, che con la sua cessione avevano ipotizzato di mettere a posto i conti, per poi avere più disponibilità sul mercato. Tiago Pinto ha capito che è difficile cedereper 50 ...

Pubblicità

infoitsport : Roma, CdS: “Zaniolo, che cambiamento ora c’è solo il giallorosso” - Damiano__89 : RT @Wilkes_94: - Mourinho spinge per portarlo alla Roma - Figlio di De Laurentis - Eh ma se non escono due dell'Inter non arriva - CDS: Dy… - Wilkes_94 : - Mourinho spinge per portarlo alla Roma - Figlio di De Laurentis - Eh ma se non escono due dell'Inter non arriva… - infoitsport : CdS – Dybala, Inter ormai fuori gioco. Napoli sullo sfondo, Paulo aspetta la Roma - Salvato95551627 : RT @cn1926it: Il #Napoli ha un ostacolo per #Dybala: la #Roma è in pole anche senza fare offerte – CdS -