Roma, aggredito a bottigliate e rapinato da una baby gang: è caccia agli autori, si cercano testimoni (Di sabato 16 luglio 2022) Roma. Un fatto che ha a che vedere con il fenomeno dilagante delle baby gang. Sempre più numerose, sempre più forti, proprio perché giovanissimi con i quali non si sa come comportarsi. Sono giovani sì, ma anche violenti e aggressivi: alle volte si cimentano in veri e proprio raid contro individui più grandi di loro, senza il minimo scrupolo o remora. Aggressione della baby gang in zona Portuense L'ultimo episodio è accaduto questa notte. Era da poco passata la mezzanotte, su via Oderisi da Gubbio, altezza Deichmann, in zona Portuense. A segnalare l'accaduto è stato un cittadino, parente della vittima, la quale si è ritrovata aggredita da una banda di ragazzini composta da individui di etnie diverse: italiani, albanesi, indiani.

