Pubblicità

CorriereCitta : Roma, aggredisce una 17enne in strada ma all’arrivo degli agenti anche lei si scaglia contro di loro - rep_roma : Un uomo picchia una quindicenne, ma quando arriva la polizia anche lei aggredisce gli agenti: denunciata - elaisafrenk : RT @ossigenoinfo: L’intervento della polizia ha bloccato l’aggressione ???? - maresca_franco : RT @ossigenoinfo: L’intervento della polizia ha bloccato l’aggressione ???? - ossigenoinfo : L’intervento della polizia ha bloccato l’aggressione ???? -

Il Corriere della Città

La segnalazione è arrivata dopo l'una di notte di mercoledì e al telefono qualcuno ha lanciato l'allarme per una lite in via Marsala, a pochi passi dalla stazione Termini: una ragazzina veniva ...Tra queste, la macchina a colonna(Modello Rex del 1926) , quella di stile razionalista ... In preda alla furia alcolicaoperatori sanitari e polizia, badante bloccata con il taser ... Roma, aggredisce una 17enne in strada ma all’arrivo degli agenti anche lei si scaglia contro di loro Roma. Urla che hanno squarciato il silenzio della notte, nei pressi della stazione Termini: le violente grida di una ragazza hanno così fatto scattare l’allarme mercoledì notte in via Marsala. Qualcun ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-56d730cb-23c8-6a01-c693-41a78de080 ...