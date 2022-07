Ritirato dal commercio salame del noto marchio: cosa si rischia mangiandolo (Di sabato 16 luglio 2022) Nuovo ritiro dagli scaffali dei supermercati italiani. Il Ministero della Salute ha diramato nelle corse ore un modello di richiamo per il prodotto “salame Pic nic” del marchio Fumagalli Industria Alimentari S.p.A. Secondo quanto riferito dalla nota il motivo del richiamo è da ricercarsi nel possibile rischio di salmonellosi. (continua a leggere dopo le foto) Leggi qui tutte le News di TvZap È stato Ritirato dal commercio un lotto del “salame Pic nic” a causa di un rischio microbiologico. Secondo quanto riporta la nota del Ministero della Salute, le ragioni son dovute all’eventuale presenza di salmonella. Il lotto che non va assolutamente consumato è il numero 229137 e ha il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore CE IT 92L. Il produttore del ... Leggi su tvzap (Di sabato 16 luglio 2022) Nuovo ritiro dagli scaffali dei supermercati italiani. Il Ministero della Salute ha diramato nelle corse ore un modello di richiamo per il prodotto “Pic nic” delFumagalli Industria Alimentari S.p.A. Secondo quanto riferito dalla nota il motivo del richiamo è da ricercarsi nel possibile rischio di salmonellosi. (continua a leggere dopo le foto) Leggi qui tutte le News di TvZap È statodalun lotto del “Pic nic” a causa di un rischio microbiologico. Secondo quanto riporta la nota del Ministero della Salute, le ragioni son dovute all’eventuale presenza di salmonella. Il lotto che non va assolutamente consumato è il numero 229137 e ha ildi identificazione dello stabilimento o del produttore CE IT 92L. Il produttore del ...

