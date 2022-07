Risolvere con una pillola nausea e mal di testa da sbornia | Arriva un nuovo farmaco che promette miracoli (Di sabato 16 luglio 2022) Un’azienda svedese ha lanciato sul mercato inglese una nuova pillola contro la sbornia. Si tratta di un integratore che dovrebbe ridurre fino al settanta percento l’alcol nel flusso sanguigno dopo appena un’ora dall’assunzione. In teoria, il nuovo medicinale dovrebbe permettere all’alcol di svolgere la sua azione inebriante, ma al contempo dovrebbe bloccare la circolazione dell’etanolo nel sangue. E in questo modo il bevitore eviterebbe il mal di testa, la nausea e tutti gli altri effetti fastidiosi dell’hangover. Bere senza più paura dell’hangover… Arriva un nuovo integratore. Svegliarsi con i postumi della sbornia è un evento comune e spesso davvero critico, ma forse c’è una soluzione (captured) – www.curiosauro.itUna pillola per il ... Leggi su curiosauro (Di sabato 16 luglio 2022) Un’azienda svedese ha lanciato sul mercato inglese una nuovacontro la. Si tratta di un integratore che dovrebbe ridurre fino al settanta percento l’alcol nel flusso sanguigno dopo appena un’ora dall’assunzione. In teoria, ilmedicinale dovrebbe permettere all’alcol di svolgere la sua azione inebriante, ma al contempo dovrebbe bloccare la circolazione dell’etanolo nel sangue. E in questo modo il bevitore eviterebbe il mal di, lae tutti gli altri effetti fastidiosi dell’hangover. Bere senza più paura dell’hangover…unintegratore. Svegliarsi con i postumi dellaè un evento comune e spesso davvero critico, ma forse c’è una soluzione (captured) – www.curiosauro.itUnaper il ...

Pubblicità

Mov5Stelle : Oggi famiglie e imprese non riescono a pagare le bollette e hanno problemi con le cartelle esattoriali che vorremmo… - daline_09_23_99 : @creuscher Un uomo di Stato, con la maggioranza assoluta alle 2 Camere, chiamato a risolvere i problemi dell'Italia… - ultimora_pol : #Italia Luigi #DiMaio: 'Con questa situazione chi chiede di risolvere il problema del superbonus non lo risolverà,… - Trismegisto17 : RT @bralex84: #COVID19 #Italia Il #GovernoDraghi è bene che mercoledì prossimo vada a casa, con tutta la sua sfilza di ministri e sottose… - sergioalesi : RT @GiorgioPolara: @ValentinaPetrin Perché una parte cospicua non capisce che con il suo operare può cercare di risolvere queste problemati… -