Rigassificatore a Piombino, il corteo per dire no all’impianto: ci sono bandiere M5s, Lega e Pd e il sindaco di FdI – Video (Di sabato 16 luglio 2022) È partito stamani alle 9,30 a Piombino, in provincia di Livorno, con oltre mille partecipanti il corteo organizzato dai comitati contro il Rigassificatore che il governo ha deciso di collocare in porto. “Manifestiamo anche oggi – dicono gli organizzatori – per ribadire il nostro dissenso, il nostro no secco all’ipotesi Rigassificatore”. Il corteo al quale ha preso parte anche il sindaco Francesco Ferrari (FdI) da subito contrario all’ipotesi, si è diretto verso viale Unità d’Italia, sul marciapiede adiacente la strada, fino alla rotonda della Sol, per poi tornare indietro verso il porto ancora su via Unità d’Italia e via della Resistenza. Qualche rallentamento alla circolazione stradale. I manifestanti hanno mostrato cartelli e striscioni con scritte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) È partito stamani alle 9,30 a, in provincia di Livorno, con oltre mille partecipanti ilorganizzato dai comitati contro ilche il governo ha deciso di collocare in porto. “Manifestiamo anche oggi – dicono gli organizzatori – per ribail nostro dissenso, il nostro no secco all’ipotesi”. Ilal quale ha preso parte anche ilFrancesco Ferrari (FdI) da subito contrario all’ipotesi, si ètto verso viale Unità d’Italia, sul marciapiede adiacente la strada, fino alla rotonda della Sol, per poi tornare indietro verso il porto ancora su via Unità d’Italia e via della Resistenza. Qualche rallentamento alla circolazione stradale. I manifestanti hanno mostrato cartelli e striscioni con scritte ...

