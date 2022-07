Rifiuti Roma: l’immondizia per ore a cuocere sotto al sole, ma i commercianti vengono multati (Di sabato 16 luglio 2022) Roma. La spazzatura soffoca la Capitale: è troppa, dalle periferie al Centro storico. Spesso i turisti rimangono indignati, come nel caso di qualche giorno fa, quando dei turisti cinesi si misero a ripulire Ponte Sisto di buon’ora, al mattino, perché non sopportavano di vedere la città ridotta così. Caldo e Rifiuti per le strade di Roma E ora, ci si mette pure il caldo: per diverse ore l’immondizia rimane sotto il sole rovente, sprigionando odori acri e spiacevoli per tutte le strade del circondario. E nel mirino finiscono ancora i titolari di bar e ristoranti: c’è una nuova emergenza sanitaria che scatta per le vie del Centro e del I municipio. Il giro di vite era stato annunciato, e messo in campo, lo scorso giugno. La priorità dell’amministrazione è sempre quella di ripulire le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 luglio 2022). La spazzatura soffoca la Capitale: è troppa, dalle periferie al Centro storico. Spesso i turisti rimangono indignati, come nel caso di qualche giorno fa, quando dei turisti cinesi si misero a ripulire Ponte Sisto di buon’ora, al mattino, perché non sopportavano di vedere la città ridotta così. Caldo eper le strade diE ora, ci si mette pure il caldo: per diverse orerimaneilrovente, sprigionando odori acri e spiacevoli per tutte le strade del circondario. E nel mirino finiscono ancora i titolari di bar e ristoranti: c’è una nuova emergenza sanitaria che scatta per le vie del Centro e del I municipio. Il giro di vite era stato annunciato, e messo in campo, lo scorso giugno. La priorità dell’amministrazione è sempre quella di ripulire le ...

