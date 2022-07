Ricky Martin rischia 50 anni di prigione: le pesanti accuse (Di sabato 16 luglio 2022) In questi giorni Ricky Martin è finito sui magazine di mezzo mondo, ma non per una sua hit estiva. Il cantante infatti è stato accusato di violenze domestiche e di incesto. Il nipote 21enne della star, Dennis Yadiel Sanchez Martin (figlio della sorella di Ricky, Vanessa) ha dichiarato di aver avuto una relazione clandestina con lo zio che è durata sette mesi. Secondo la ricostruzione del ragazzo, Ricky non avrebbe accettato la fine di questa storia segreta. Nonostante l’artista abbia bollato le accuse come ‘menzogne’, è scattato comunque un ordine restrittivo. “Tutta questa storia si basa su accuse totalmente false. Non c’è niente di vero in tutto questo. L’ordinanza restrittiva depositata nei miei confronti si basa su accuse totalmente false, quindi ... Leggi su biccy (Di sabato 16 luglio 2022) In questi giorniè finito sui magazine di mezzo mondo, ma non per una sua hit estiva. Il cantante infatti è stato accusato di violenze domestiche e di incesto. Il nipote 21enne della star, Dennis Yadiel Sanchez(figlio della sorella di, Vanessa) ha dichiarato di aver avuto una relazione clandestina con lo zio che è durata sette mesi. Secondo la ricostruzione del ragazzo,non avrebbe accettato la fine di questa storia segreta. Nonostante l’artista abbia bollato lecome ‘menzogne’, è scattato comunque un ordine restrittivo. “Tutta questa storia si basa sutotalmente false. Non c’è niente di vero in tutto questo. L’ordinanza restrittiva depositata nei miei confronti si basa sutotalmente false, quindi ...

TomellisW : RT @carolinascreeks: ricky martin ha avuto una relazione con il nipote, figlio della sorella, il quale lo accusa di violenza e il padre di… - imdemirci_ : RT @theacidsideofvi: Ricky Martin che forse si è trombato il nipote e il padre di Elon Musk che ha avuto una figlia dalla figliastra. Bell… - lablegia : Prima di andare a dormire ho avuto la brillante idea di vedere perché Ricky Martin fosse in tendenza. Ottimo. - _3stranged_ : RT @carolinascreeks: ricky martin ha avuto una relazione con il nipote, figlio della sorella, il quale lo accusa di violenza e il padre di… - Luca_zone : RT @shades_pop: Latin Music. Guai in vista per Ricky Martin, che rischia fino a 50 anni di carcere. Secondo le indiscrezioni di un’emitten… -