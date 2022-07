Ricky Martin rischia 50 anni di carcere | parla il fratello sulle pesanti accuse

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 luglio 2022) Circa un paio di settimane fa, un giudice di Puerto Rico ha imposto un ordine restrittivo a, alla luce di presunta violenza domestica. In un primo momento, il nome della vittima del grave reato non è stato rivelato. Successivamente, a fare chiarezza è stato ildi, ErIc, che ha raccontato che la persona che ha accusato il cantante è stato il nipote 21enne, Dennis Yadiel Sanchez In base a quanto riportato dal giornale locale El Vocero, Sanchez avrebbe avuto una relazione incestuosa con lo zio per 7 mesi. La rottura sentimentale non sarebbe stata presa bene da, che avrebbe così deciso di “tormentare” la sua ex fiamma. Da qui la scelta di denunciarlo alle autorità. Nello stato di Puerto Rico, il reato di incesto può avere conseguenze molto ...