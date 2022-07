Rhove, Mahmood lancia una frecciatina al rapper dopo le ultime polemiche (Di sabato 16 luglio 2022) La frecciatina di Mahmood a Rhove Non si placano le polemiche intorno a Rhove, dopo quanto accaduto al suo concerto. Per chi non lo sapesse il cantante poco prima della fine del suo live si è lamentato con il pubblico presente in prima fila perché poco partecipe a cantare e ballare. Così ha lasciato il L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 16 luglio 2022) LadiNon si placano leintorno aquanto accaduto al suo concerto. Per chi non lo sapesse il cantante poco prima della fine del suo live si è lamentato con il pubblico presente in prima fila perché poco partecipe a cantare e ballare. Così ha lasciato il L'articolo proviene da Novella 2000.

