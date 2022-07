Regno Unito, prima sfida in tv per i 5 aspiranti alla poltrona di Boris Johnson. Imbarazzo alla domanda sull’onestà del primo ministro (Di sabato 16 luglio 2022) Quando il gioco si fa duro, i cinque concorrenti a rimpiazzare Boris Johnson si presentano in tv. La gara si sposta sugli schermi nazionali, in una delle corse alla leadership Tory più avvelenate per il partito, dopo tre anni di guida spericolata di Johnson, e cruciale per la ripresa del paese dopo la pandemia, la guerra in Ucraina, e l’inflazione ai record storici. Tra soli due anni, chi si imporrà a settembre a Downing street, dovrà scendere nell’arena contro tutti gli altri leader delle opposizioni per il voto delle politiche. E allora saranno tutti i britannici, non solo i 160 mila membri conservatori, a decidere le sorti politiche della nazione. Le presentazioni al paese sono d’obbligo, quando accanto ai colossi Rishi Sunak, ex cancelliere dello scacchiere dimissionario, e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Quando il gioco si fa duro, i cinque concorrenti a rimpiazzaresi presentano in tv. La gara si sposta sugli schermi nazionali, in una delle corseleadership Tory più avvelenate per il partito, dopo tre anni di guida spericolata di, e cruciale per la ripresa del paese dopo la pandemia, la guerra in Ucraina, e l’inflazione ai record storici. Tra soli due anni, chi si imporrà a settembre a Downing street, dovrà scendere nell’arena contro tutti gli altri leader delle opposizioni per il voto delle politiche. E allora saranno tutti i britannici, non solo i 160 mila membri conservatori, a decidere le sorti politiche della nazione. Le presentazioni al paese sono d’obbligo, quando accanto ai colossi Rishi Sunak, ex cancelliere dello scacchiere dimissionario, e ...

