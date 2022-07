Regeni, la Cassazione respinge il ricorso dei pm: resta lo stop al processo. La famiglia: «Ferita per tutti gli italiani» (Di sabato 16 luglio 2022) Il processo in Italia per i quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni nel febbraio del 2016 rischia di arenarsi definitivamente. I giudici della Cassazione... Leggi su ilmattino (Di sabato 16 luglio 2022) Ilin Italia per i quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso Giulionel febbraio del 2016 rischia di arenarsi definitivamente. I giudici della...

Pubblicità

fattoquotidiano : I quattro ufficiali della National Security egiziana indagati per le torture e la morte di Giulio Regeni, furono se… - SkyTG24 : Caso Regeni, la Cassazione conferma lo stop al processo. I genitori: 'Ferita per l'Italia' - Agenzia_Ansa : Resta sospeso il processo ai quattro 007 egiziani accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni.… - repubblica : RT @eziomauro: Giulio Regeni, stop della Cassazione al processo. I genitori: 'Una ferita per tutti gli italiani' - la Repubblica https://t.… - AngiKappa : Omicidio #GiulioRegeni dalla Cassazione no al ricorso del Pm, resta lo stop al processo -