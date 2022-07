Reddito di cittadinanza, con le nuove regole è più difficile perderlo | Si continuerà a ricevere il contributo anche lavorando (Di sabato 16 luglio 2022) I ministri del Lavoro e del Turismo, Andrea Orlando e Massimo Garavaglia, hanno annunciato di voler intervenire sul Reddito In molti lo attaccano, da sempre. Ma i dati ufficiali certificano i risultati ottenuti dal Reddito di cittadinanza. Nonostante la crisi di governo in atto, vi sono importanti novità per la misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle e osteggiata da molti. Reddito di cittadinanza (web source)Le misure di sostegno economico erogate nel 2020, in particolare Reddito di cittadinanza e di emergenza, hanno evitato a 1 milione di individui di trovarsi in condizione di povertà assoluta. Si tratta di circa 500mila famiglie. Le misure di sostegno hanno avuto effetto anche sull’intensità della povertà che, senza sussidi, ... Leggi su topicnews (Di sabato 16 luglio 2022) I ministri del Lavoro e del Turismo, Andrea Orlando e Massimo Garavaglia, hanno annunciato di voler intervenire sulIn molti lo attaccano, da sempre. Ma i dati ufficiali certificano i risultati ottenuti daldi. Nonostante la crisi di governo in atto, vi sono importanti novità per la misura fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle e osteggiata da molti.di(web source)Le misure di sostegno economico erogate nel 2020, in particolaredie di emergenza, hanno evitato a 1 milione di individui di trovarsi in condizione di povertà assoluta. Si tratta di circa 500mila famiglie. Le misure di sostegno hanno avuto effettosull’intensità della povertà che, senza sussidi, ...

