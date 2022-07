**Rdc: Renzi, 'martedì deposizione in Cassazione quesito'** (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - “La cultura grillina, unita a quella della sinistra radicale, ha trasformato la questione del lavoro in assistenzialismo. Noi siamo il partito del lavoro: martedì 19, alle 10 saremo in Cassazione per depositare il quesito sul reddito di cittadinanza". Così Matteo Renzi all'assemblea nazionale di Iv. Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - “La cultura grillina, unita a quella della sinistra radicale, ha trasformato la questione del lavoro in assistenzialismo. Noi siamo il partito del lavoro:19, alle 10 saremo inper depositare ilsul reddito di cittadinanza". Così Matteoall'assemblea nazionale di Iv.

Pubblicità

lupazzottu : RT @MicheleBonates3: Renzi lancia una petizione per il Draghi bis…raccolta firme che parte già oggi in tutta fretta da Forte dei Marmi e da… - rossomille : RT @aperegina61: #Travaglio 'Draghi si è sfiduciato da solo' Il governo aveva i numeri per continuare a governare senza il M5S. Anche Renz… - CAIOCESTIO_63AC : RT @MicheleBonates3: Renzi lancia una petizione per il Draghi bis…raccolta firme che parte già oggi in tutta fretta da Forte dei Marmi e da… - LBT56025074 : @ZittaNonSto @Alexia4110234 Non voglio assolutamente prenderti per il …, ma la linea generale è quella di Renzi, ap… - Balu875651831 : RT @MicheleBonates3: Renzi lancia una petizione per il Draghi bis…raccolta firme che parte già oggi in tutta fretta da Forte dei Marmi e da… -