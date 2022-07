Rally | Estonia day-3 | Rovanpera allunga su Evans | doppietta provvisoria per Toyota

(Di sabato 16 luglio 2022) Continua sotto l’insegna di Kalleild’, settima tappa del FIA WRC 2022. Il finniconella graduatoria generale sullaYaris #33 del compagno di squadra Elfyn, unico rivale al momento con 29.1 di ritardo. Le due auto giapponesi hanno preso un margine importante sulla concorrenza, capitanata da Ott Tanak che al momento chiude la Top3 con oltre 1 minuto di scarto. Kalleed Elfynsi sono dati battaglia in dalla SS10, primo impegno di un lunghissimo sabato. Il gallese ha recuperato 6 decimi al rivale, il finnico ha respinto il compagno di squadra primeggiando per soli 4 decimi nella SS11. L’equilibrio tra i due è rimasto intatto anche nei chilometri seguenti, nessuno è riuscito a recuperare sulla ...

Pubblicità

GiacomoRauli : #WRC Certo che dopo aver visto i rally di Portogallo, Italia Sardegna e Safari, assistere al Rally Estonia è davver… - Rally_it : Rovanpera salta e vola in Estonia - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (WRC | Rally Estonia, PS14-15: Rovanpera prende il largo) è stato pubblicato su Motorm… - Motorsport_IT : #WRC | #RallyEstonia, PS14-15: Rovanpera prende il largo #WRC2022 - motormaniaci : Un nuovo articolo dal titolo (WRC | Rally Estonia, PS10-11: Evans si avvicina di poco a Rovanpera) è stato pubblica… -

Ott Tanak ha completato la mattinata al terzo posto con 57.6 secondi di ritardo con la prima delle Hyundai ufficiali. Quarta piazza provvisoria per il belga Thierry Neuville (Hyundai), presente ...ROVANPERA ALLUNGA Man mano che passano le prove Kalle Rovanpera sta scavando un solco tra sé ed Elfyn Evans nella classifica del. Il finlandese ha vinto le SS14 - 15 che hanno aperto il programma del pomeriggio e ora può contare su quasi 30'' di margine sull'altra Toyota. Anche l'arrivo della pioggia non sembra ...Kalle Rovanperä si avvicina sempre di più all'ennesima vittoria in questa WRC 2022 dopo aver chiuso in vetta la seconda giornata del Rally Estonia. Il ...Continua sotto l'insegna di Kalle Rovanpera il Rally d'Estonia, settima tappa del FIA WRC 2022. Il finnico allunga nella graduatoria generale sulla Toyota Yaris #33 del compagno di squadra Elfyn Evans ...