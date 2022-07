Quattro denunciati per rissa a Caserta: c’è anche un sedicenne (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato Quattro persone, tra cui un sedicenne, perché ritenuti responsabili della rissa avvenuta nella serata di sabato 9 luglio scorso, nel centro della città, a corso Trieste. I Quattro sono residenti nei comuni di Caserta, S. Nicola La Strada e San Marco Evangelista. I fatti risalgono alla mezzanotte di quel sabato, quando agenti della Questura impegnati nei controlli anti-movida violenta, sono intervenuti nella zona dove alcuni cittadini avevano segnalato una rissa tra giovani. Sul posto i poliziotti hanno trovato e identificato Quattro giovani con evidenti segni di una colluttazione, avvenuta poco prima; nello specifico due indossavano indumenti ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– La Polizia di Stato diha denunciatopersone, tra cui un, perché ritenuti responsabili dellaavvenuta nella serata di sabato 9 luglio scorso, nel centro della città, a corso Trieste. Isono residenti nei comuni di, S. Nicola La Strada e San Marco Evangelista. I fatti risalgono alla mezzanotte di quel sabato, quando agenti della Questura impegnati nei controlli anti-movida violenta, sono intervenuti nella zona dove alcuni cittadini avevano segnalato unatra giovani. Sul posto i poliziotti hanno trovato e identificatogiovani con evidenti segni di una colluttazione, avvenuta poco prima; nello specifico due indossavano indumenti ...

