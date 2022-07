Quando la street art incontra lo sport: i campi da gioco diventano capolavori (Di sabato 16 luglio 2022) Possono lo sport e la street art fondersi per riqualificare aree di città e paesi? Sicuramente sì! Moltissimi sono gli esempi esteri di riqualificazione apportati da interventi artistici, ma la provincia di Bergamo non è da meno. Grazie all’idea di streetArtBall, oggi si contano già sette campi di street basket reinventati a “tele” per ospitare opere d’arte di famosi street artists, rendendoci la provincia italiana con più campetti di basket con riqualificazioni artistiche. streetArtBall project muove i primi passi nella primavera 2020 e, ad oggi, non si è stancato di dare un tocco di colore a campetti di basket in giro per molte città. L’intento e la finalità, su cui si basa tale intervento, è quello di abbellire aree con poco appeal per creare nuovi spazi ideali per ... Leggi su bergamonews (Di sabato 16 luglio 2022) Possono loe laart fondersi per riqualificare aree di città e paesi? Sicuramente sì! Moltissimi sono gli esempi esteri di riqualificazione apportati da interventi artistici, ma la provincia di Bergamo non è da meno. Grazie all’idea diArtBall, oggi si contano già settedibasket reinventati a “tele” per ospitare opere d’arte di famosiartists, rendendoci la provincia italiana con più campetti di basket con riqualificazioni artistiche.ArtBall project muove i primi passi nella primavera 2020 e, ad oggi, non si è stancato di dare un tocco di colore a campetti di basket in giro per molte città. L’intento e la finalità, su cui si basa tale intervento, è quello di abbellire aree con poco appeal per creare nuovi spazi ideali per ...

