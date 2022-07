Psg, adesso è ufficiale: nuovo colpo per l’attacco di Galtier (Di sabato 16 luglio 2022) ufficiale un altro colpo per il Paris Saint-Germain che acquista Hugo Ekitike, attacante del Reims. Il calciatore arriva in prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 35 milioni di euro bonus compresi. L’attaccante francese classe 2002 dunque è il nuovo rinforzo per l’attacco di Galtier, dopo aver perso Angel Di Maria. Ekitike, Psg, Mercato Lo stesso calciatore ha rilasciato il primo commento da nuovo giocatore del Paris Saint-Germain: “Parigi è la scelta del cuore! Ovviamente provo molta gioia e orgoglio per essere coinvolto nel PSG. È un immenso orgoglio essere qui.“ Dunque con questo colpo di mercato è facile ipotizzare che la squadra francese abbia lasciato la pista che portava a Gianluca Scamacca che sembra ormai vicinissimo al West Ham Leggi su rompipallone (Di sabato 16 luglio 2022)un altroper il Paris Saint-Germain che acquista Hugo Ekitike, attacante del Reims. Il calciatore arriva in prestito con diritto di riscatto per una cifra vicina ai 35 milioni di euro bonus compresi. L’attaccante francese classe 2002 dunque è ilrinforzo perdi, dopo aver perso Angel Di Maria. Ekitike, Psg, Mercato Lo stesso calciatore ha rilasciato il primo commento dagiocatore del Paris Saint-Germain: “Parigi è la scelta del cuore! Ovviamente provo molta gioia e orgoglio per essere coinvolto nel PSG. È un immenso orgoglio essere qui.“ Dunque con questodi mercato è facile ipotizzare che la squadra francese abbia lasciato la pista che portava a Gianluca Scamacca che sembra ormai vicinissimo al West Ham

Pubblicità

Iltamboo : @pasqlaragione si adesso il psg per 3 milioni lo fa saltare non è mica il milan - elbauscia : @89Stefanini @Glongari Bremer ha sfanculato Bayern, PSG e Conte per venire all’Inter ma adesso dovrebbe cambiare id… - Davidecampa_ : @Mauro192681 @Glongari @tvdellosport No, non ci sta. Ci sarà e siamo d'accordo, ma adesso sta a Milano finché il PSG non sgancia. - Open_gol : Sul sudcoreano del Fenerbache è piombato il Rennes. Adesso il nome in pole è il centrale del PSG - MarcoElliottOUT : @pasqlaragione @le_Parisien_PSG Milan aveva offerto 16 no ? Perfetto adesso che non sono più impegnati se ne può us… -