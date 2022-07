Pronto soccorso al collasso: mancano medici e anestesisti (Di sabato 16 luglio 2022) ... eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, con un importo a base d'asta di 4,2 milioni di euro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2 febbraio scorso, non sono arrivate offerte. Non solo, ... Leggi su ilgazzettino (Di sabato 16 luglio 2022) ... eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, con un importo a base d'asta di 4,2 milioni di euro, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2 febbraio scorso, non sono arrivate offerte. Non solo, ...

Pubblicità

stebellentani : Ovviamente non è vero. In E-R ogni 100 persone che vanno al PS ce ne sono 5 per sospetto covid. E gli accessi al pr… - rtl1025 : ??'In tutta Italia abbiamo i pronto soccorso che esplodono a causa del #covid. Rispetto alla stessa settimana di lug… - ilriformista : Mamma non era mai stata ricoverata. ma il 9 maggio scorso si rompe il femore e viene operata al Cto. Il 12 giugno m… - Carla37611766 : Questa la realtà della grande sanità Emiliano romagnola in capo al grande Bonaccini - AnaaoEmilia : Anaao Assomed ER Emergenza Pronto Soccorso - -

Pronto soccorso al collasso: mancano medici e anestesisti ... perché le difficoltà di trovare personale per il Servizio di medicalizzazione del 118 degli ospedali di Trecenta e di Adria e i Pronto soccorso , risalgono ad oltre un lustro fa, tanto che dal 2018 -... Croce Rossa,il centro storico ospita la gara regionale di primo soccorso La Spezia, 15 luglio 2022 " Tutto pronto per la gara regionale di primo soccorso della Croce Rossa che si svolgerà domani nel centro storico della Spezia. Diverse squadre di soccorritori provenienti da tutta la Liguria si sfideranno ... ilgazzettino.it Violentata dal branco a San Benedetto: denuncia choc di una ragazzina Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... "Violentata fuori dalla discoteca" A 17 anni denuncia stupro di gruppo La ragazza ha raccontato che era con il fidanzato quando dal buio è comparso il branco: "Erano in 5-6". Al pronto soccorso riscontrati i segni degli abusi. La polizia passa al setaccio le telecamere d ... ... perché le difficoltà di trovare personale per il Servizio di medicalizzazione del 118 degli ospedali di Trecenta e di Adria e i, risalgono ad oltre un lustro fa, tanto che dal 2018 -...La Spezia, 15 luglio 2022 " Tuttoper la gara regionale di primodella Croce Rossa che si svolgerà domani nel centro storico della Spezia. Diverse squadre di soccorritori provenienti da tutta la Liguria si sfideranno ... Pronto soccorso al collasso: mancano medici e anestesisti Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La ragazza ha raccontato che era con il fidanzato quando dal buio è comparso il branco: "Erano in 5-6". Al pronto soccorso riscontrati i segni degli abusi. La polizia passa al setaccio le telecamere d ...