Programmi TV di stasera, sabato 16 luglio 2022. Su TV8 nuovo appuntamento con Grantchester, sul Nove documentario su Serena Mollicone (Di sabato 16 luglio 2022) Grantchester - James Norton Rai1, ore 21.25: The Voice Senior – Replica Talent Show. Una nuova sessione di “blind auditions”, le tradizionali “audizioni al buio”, è al centro del secondo appuntamento con la seconda edizione del talent show condotto da Antonella Clerici. Obiettivo degli aspiranti concorrenti, ancora una volta, quello di conquistare almeno uno dei giudici – tra Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino – attraverso l’unico strumento che hanno a disposizione: la voce.Qui maggiori info). Rai2, ore 21.20: La Follia viene dal Passato Film del 2020, di Jake Helgren, con Andrea Bowen, Lydia Hearst, Brando Eaton. Prodotto in USA. Durata:90 minuti. Trama: Nick e Haley vivono una vita felice in una bella casa in attesa del loro primo figlio. Improvvisamente viene a mancare il padre di Nick e al suo funerale è presente anche ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 16 luglio 2022)- James Norton Rai1, ore 21.25: The Voice Senior – Replica Talent Show. Una nuova sessione di “blind auditions”, le tradizionali “audizioni al buio”, è al centro del secondocon la seconda edizione del talent show condotto da Antonella Clerici. Obiettivo degli aspiranti concorrenti, ancora una volta, quello di conquistare almeno uno dei giudici – tra Orietta Berti, Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino – attraverso l’unico strumento che hanno a disposizione: la voce.Qui maggiori info). Rai2, ore 21.20: La Follia viene dal Passato Film del 2020, di Jake Helgren, con Andrea Bowen, Lydia Hearst, Brando Eaton. Prodotto in USA. Durata:90 minuti. Trama: Nick e Haley vivono una vita felice in una bella casa in attesa del loro primo figlio. Improvvisamente viene a mancare il padre di Nick e al suo funerale è presente anche ...

