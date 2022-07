Politano | l'agente | 'Chiarito con Spalletti | Matteo può restare a Napoli Abbiamo tre offerte | sul Milan'

Pubblicità

potrebbe restare a Napoli, c'è stato un colloquio tra l'e Spaletti per chiarire la posizione delle partipotrebbe restare a Napoli, c'è stato un colloquio tra l'e Spalletti per chiarire la posizione delle parti. In questo anche le ...Che ha aggiunto che a breve incontrerà De Laurentiis Abbassa il tiro l'di Matteo. Che nelle scorse settimane ha ribadito a più riprese che il suo assistito voleva cambiare aria, che ...Le parole del noto procuratore italiano, che ha parlato così del suo assistito sempre più al centro delle chiacchiere e voci di mercato.Il procuratore è a Dimaro e ha incontrato Spalletti. Il chiarimento fra i due dopo un duro botta e risposta può cambiare tutto.