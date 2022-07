Piqué rifiuta l’offerta di Shakira per la separazione, lo scontro prosegue (Di sabato 16 luglio 2022) Che brutta estate questa per le coppie che si sono tante amate perché ancora prima di Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati Shakira e Gerard Piqué ed è tutto molto complicato. Dopo che tutto il mondo ha letto dettagli sul tradimento o sui tradimenti di Piqué adesso c’è la cantante che vorrebbe andare via dalla Spagna e tornare a Miami. Per farlo senza alcun problema sembra che abbia fatto un’offerta al papà dei suoi due figli. Sembra che Shakira gli abbia proposto un accordo formale che lui però ha rifiutato. Anche questa è una delle soap senza fine perché già la rottura tra la cantante e il calciatore aveva lasciato tutti di stucco ma adesso anche il rifiuto dell’accordo è incredibile. Dopo 12 anni la separazione tra Shakira e Piqué ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 16 luglio 2022) Che brutta estate questa per le coppie che si sono tante amate perché ancora prima di Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separatie Gerarded è tutto molto complicato. Dopo che tutto il mondo ha letto dettagli sul tradimento o sui tradimenti diadesso c’è la cantante che vorrebbe andare via dalla Spagna e tornare a Miami. Per farlo senza alcun problema sembra che abbia fatto un’offerta al papà dei suoi due figli. Sembra chegli abbia proposto un accordo formale che lui però hato. Anche questa è una delle soap senza fine perché già la rottura tra la cantante e il calciatore aveva lasciato tutti di stucco ma adesso anche il rifiuto dell’accordo è incredibile. Dopo 12 anni latrama ...

