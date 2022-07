Pioli e Messina raccontano il loro anno da campioni d’Italia (Di sabato 16 luglio 2022) Il telefono squilla: “Coach, sono Stefano... Volevo congratularmi per le emozioni che avete regalato in questa stagione tu e tuoi ragazzi. Bravi, davvero. Ti aspetto a Milanello, vieni a trovarci”. Ettore Messina e Stefano Pioli, storia di amicizia, stima e lealtà. Carattere ruvido, addolcito dall’esperienza quello del coach, più mite e riflessivo quello del tecnico emiliano. Un’affinità maturata fin dal primo incontro tramite videocall durante la pandemia e mai interrotto, complice anche una stagione che ha riportato il sorriso di chi sa di essere campione d’Italia. “Pioli è una persona molto a modo – racconta Messina – ci siamo sentiti tutto l’anno e non è mai mancato un suo messaggio di sostegno. Io ho cercato di fare nel mio piccolo lo stesso. Sognavamo entrambi una stagione da ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 luglio 2022) Il telefono squilla: “Coach, sono Stefano... Volevo congratularmi per le emozioni che avete regalato in questa stagione tu e tuoi ragazzi. Bravi, davvero. Ti aspetto a Milanello, vieni a trovarci”. Ettoree Stefano, storia di amicizia, stima e lealtà. Carattere ruvido, addolcito dall’esperienza quello del coach, più mite e riflessivo quello del tecnico emiliano. Un’affinità maturata fin dal primo incontro tramite videocall durante la pandemia e mai interrotto, complice anche una stagione che ha riportato il sorriso di chi sa di essere campione. “è una persona molto a modo – racconta– ci siamo sentiti tutto l’e non è mai mancato un suo messaggio di sostegno. Io ho cercato di fare nel mio piccolo lo stesso. Sognavamo entrambi una stagione da ...

