Pillole per una Nuova Storia Letteraria 072 di Federico Sanguineti (Di sabato 16 luglio 2022) Tema. Francesca da Rimini. Svolgo. Di Federico Sanguineti A norma delle “parole” contenute in quell’opera di Aristotele che Virgilio nel Poema dantesco (If XI 79 e ss.) considera “Etica” per antonomasia (“la tua Etica…”), è possibile distinguere “le tre disposizion che ’l ciel non vole”, vale a dire “incontenenza”, “malizia” e “matta / bestialità”. Sorprende pertanto che un ipotesto tanto vistosamente esibito come l’Etica a Nicomaco sia eluso dai commentari del V canto dell’Inferno, con la sola eccezione di Daniele Mattalia, il quale si limita peraltro a sottolineare la differenza fra due tipi di incontinenza: quella di chi si abbandona ad essa per debolezza (debilitas) e quella di chi, come Paolo e Francesca, si lascia travolgere dalla passione (praevolatio). Ma non basta: nel VII ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 16 luglio 2022) Tema. Francesca da Rimini. Svolgo. DiA norma delle “parole” contenute in quell’opera di Aristotele che Virgilio nel Poema dantesco (If XI 79 e ss.) considera “Etica” per antonomasia (“la tua Etica…”), è possibile distinguere “le tre disposizion che ’l ciel non vole”, vale a dire “incontenenza”, “malizia” e “matta / bestialità”. Sorprende pertanto che un ipotesto tanto vistosamente esibito come l’Etica a Nicomaco sia eluso dai commentari del V canto dell’Inferno, con la sola eccezione di Daniele Mattalia, il quale si limita peraltro a sottolineare la differenza fra due tipi di incontinenza: quella di chi si abbandona ad essa per debolezza (debilitas) e quella di chi, come Paolo e Francesca, si lascia travolgere dalla passione (praevolatio). Ma non basta: nel VII ...

Pubblicità

ChieffiOlga : Pillole per una Nuova Storia Letteraria 072 di Federico Sanguineti | Cronache Salerno - Cucciolina96251 : RT @Torrenapoli1: PILLOLE di MERCATO - L’#Ajax sta per chiudere per #Coincecaojr e dopo lunga trattativa anche #Brobbey del Lipsia - #Barc… - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - L’#Ajax sta per chiudere per #Coincecaojr e dopo lunga trattativa anche #Brobbey del Lipsia -… - ScoutismoRN : @_itsashame @Troves_1 @TheLastDuivel Stai continuando e mettendo emoji delle pillole solo per mettere zizzania, lec… - ilgatto448 : hei la mia storia tra le dita tra politica e droga, auto da sballo, ville da favola, frutti di bosco… -