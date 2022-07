Piano di emergenza Usa per il petrolio, così Biden è costretto a vendere… l'anima al diavolo (Di sabato 16 luglio 2022) L'ultimo sondaggio del Wall Street Journal dice che Biden "perde", per 57 a 42 , nel "job approval" degli americani. In sostanza, sempre meno elettori si dicono soddisfatti del suo operato alla Casa ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 16 luglio 2022) L'ultimo sondaggio del Wall Street Journal dice che"perde", per 57 a 42 , nel "job approval" degli americani. In sostanza, sempre meno elettori si dicono soddisfatti del suo operato alla Casa ...

Pubblicità

AlexBazzaro : 'Il piano di emergenza italiano: più carbone, lampioni spenti, due gradi di riscaldamento in meno'. (Repubblica) Q… - gualtierieurope : Sono determinato a risolvere il problema dei #rifiuti alla radice facendo come altre Capitali europee. Non sono sta… - gparagone : FERMIAMOLO! ?? - Rainbow_sugar__ : RT @valy_s: Condizionatori 27º Caloriferi 19º Chiusura negozi 19h Limite consumi fabbriche Spegnimento illuminazione pubblica Chiusure loca… - claudiami2000 : RT @valy_s: Condizionatori 27º Caloriferi 19º Chiusura negozi 19h Limite consumi fabbriche Spegnimento illuminazione pubblica Chiusure loca… -