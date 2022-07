Piace al Napoli: offerta dalla Bundesliga per il centrocampista (Di sabato 16 luglio 2022) Il Napoli è alla ricerca di nomi nuovi sul calciomercato per regalare a Luciano Spalletti una rosa sempre più pronta per l’inizio della stagione. Ci sono ancora diversi calciatori che possono lasciare la squadra e Cristiano Giuntoli sta provando a lavorare a nomi nuovi in entrata. Calciomercato Napoli Thorsby (Getty Images)Calciomercato Napoli: offerta dalla Bundesliga per Thorsby Il profilo di Morten Thorsby è stato attenzionato anche dal Napoli che nei mesi scorsi ha tentato l’approccio con la Sampdoria. Il norvegese è uno degli uomini migliori del club blucerchiati che non vorrebbe privarsene, se non per offerte importanti. Secondo quanto riferito dal giornalista esperto di mercato, Nicolò Schira, sulla tracce di Morten Thorsby c’è l’Union Berlin. Il club ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 luglio 2022) Ilè alla ricerca di nomi nuovi sul calciomercato per regalare a Luciano Spalletti una rosa sempre più pronta per l’inizio della stagione. Ci sono ancora diversi calciatori che possono lasciare la squadra e Cristiano Giuntoli sta provando a lavorare a nomi nuovi in entrata. CalciomercatoThorsby (Getty Images)Calciomercatoper Thorsby Il profilo di Morten Thorsby è stato attenzionato anche dalche nei mesi scorsi ha tentato l’approccio con la Sampdoria. Il norvegese è uno degli uomini migliori del club blucerchiati che non vorrebbe privarsene, se non per offerte importanti. Secondo quanto riferito dal giornalista esperto di mercato, Nicolò Schira, sulla tracce di Morten Thorsby c’è l’Union Berlin. Il club ...

